Twee tbs’ers ontsnappen met slijptol uit Nijmeegse Pompekliniek

Interview Directeur Pompekli­niek: ‘Tbs gaat nu eenmaal gepaard met vallen en opstaan’

NIJMEGEN - Bij de Nijmeegse tbs-kliniek De Pompestichting stapelden de incidenten zich de afgelopen weken op. Wat is er loos? Directeur Edo de Vries: ,,Het is belangrijk dat we niet in een kramp schieten.’’

26 oktober