Tweede coronaprik zit buitenlandse vakantie in de weg: slechts beperkte groep net op tijd volledig ingeënt

Man die huis in brand stak in Nijmegen is nog voortvluch­tig: politie schakelt landelijke tv in

10 mei NIJMEGEN - Er hadden doden kunnen vallen bij de nachtelijke brandstichting in een woning aan de Uiverplaats in Nijmegen op 17 januari. De bewoners, moeder en twee kinderen, schrokken net op tijd wakker en konden zichzelf redden maar het huis raakte zwaar beschadigd. Ondanks stevige pogingen van de politie om de dader te achterhalen - er zijn ook videobeelden van de brandstichting - is er nog geen verdachte opgepakt. Daarom schakelt de politie Opsporing Verzocht in.