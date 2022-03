Tweede cruiseschip in Nijmegen klaar voor opvang 150 gevluchte Oekraïners

Sel Karatas (58), de held die man uit brandende auto redde: ‘Ik deed wat ik moest doen’

Een held? Sel Karatas uit Nijmegen ziet zichzelf niet zo. Toch is de bescheiden Dukenburger dinsdagmiddag door burgemeester Hubert Bruls bekroond met de oudste en belangrijkste onderscheiding voor dappere heldendaden: de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. ,,Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dit móet je doen in zo’n situatie”, is zijn nuchtere reactie.

22 maart