Tweetal gijzelt automobilist ruim drie uur en dwingt slachtoffer te pinnen

Oproep Ja, ik ga met mijn zoon of dochter naar Phil Collins!

11:17 Zing jij fanatiek mee met In the air tonight en Easy lover, zwijmel je graag weg op Against all odds en Can’t stop loving you en stotter je lekker mee met Sussudio? En vind jij een optreden van Phil Collins bijwonen een essentieel onderdeel van de opvoeding van jouw zoon of dochter? Dan staan jullie vast al in de startblokken om morgen samen naar het Goffertpark in Nijmegen af te reizen voor de Still Not Dead Yet Live Tour.