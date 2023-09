UAZ-bus: Russisch werkpaard mag niet meer naar Wijchen komen

Nijmege­naar (26) die sieraden stal, krijgt van rechter laatste kans. Maar dan moet hij zich wel laten helpen

De cel hoeft hij niet meer in. Maar de 26-jarige Nijmegenaar die in februari van dit jaar inbrak in een woning aan de Houtlaan en sieraden stal, krijgt wel 150 uur taakstraf opgelegd. Bovendien moet hij ongeveer 1650 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.