Uitbraak buikgriep bij Oekraïense vluchtelingen in Jan Massinkhal

NIJMEGEN - Onder de Oekraïense vluchtelingen die momenteel verblijven in de Jan Massinkhal in Nijmegen is buikgriep uitgebroken. 20 tot 25 Oekraïners verblijven en eten daarom nu apart van de anderen op de noodopvanglocatie, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het gaat volgens hem voornamelijk om kinderen die getroffen zijn.

,,Dinsdag hoorden we hier voor het eerst over. De kinderen hebben we in de grote zaal zoveel mogelijk apart gehouden van de rest, om meer ziektegevallen te voorkomen. Inmiddels zijn de eersten alweer beter. Gelukkig is het niet het norovirus”, laat de gemeentewoordvoerder weten.

200 vluchtelingen

Eerder ging nog wel het gerucht dat het norovirus zou rondgaan, een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Dat is dus niet het geval. Hoe de buikgriepuitbraak is ontstaan, is niet bekend.

In totaal verblijven er momenteel zo'n 200 voor de oorlog gevluchte Oekraïners in de Massinkhal. De sporthal is bedoeld voor kortdurende ‘crisisnoodopvang’. Hier komen de vluchtelingen in eerste instantie binnen, om er een paar dagen te verblijven en vervolgens door te stromen naar andere opvanglocaties.