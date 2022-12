Uitbundig Oud & Nieuw vieren kan weer in Nijmegen, en wel híér

NIJMEGEN - Uitbundig de jaarwisseling vieren kan weer in Nijmegen. Veel cafés en zalen maken zich op voor een feestelijke stapavond. Sommige evenementen zijn al uitverkocht. Maar voor veel locaties kun je nog een kaartje kopen. Bovendien zijn er ook cafés die gratis gasten toelaten zo lang er plaats is.

In een stad als Nijmegen, waar ruim 62.000 inwoners tussen de 20 en 40 jaar zijn, is er in normale tijden veel uitgaanspubliek met oud en nieuw. En dan gaat het door tot de vroege ochtend. De afgelopen twee jaar gooide de pandemie roet in het eten, alles was dicht. De feestjes waren thuis en meestal op kleine schaal.

Doornroosje mikt op doelgroepen

Maar dit jaar kunnen de kroegbazen en programmeurs van podia voor het eerst sinds drie jaar uitpakken. Doornroosje bijvoorbeeld, ontvangt ruim 1700 feestgangers in drie zalen. ,,We hebben gekozen voor drie aparte evenementen” zegt programmeur Jonatan Brand.

Het grootste feest (1100 gasten) is in de Rode Zaal aan het Stationsplein en heet Parasól. Een clubavond met disco. ,,Een ode aan de klassieke disco maar ook de hedendaagse varianten, gewoon een lekker feestje”, is de uitleg van Brand. Het tweede feest (400 gasten), in de Paarse Zaal, ook op de locatie Stationsplein, heet WTF NYE. Het is een avondvullend programma dat om 22.00 uur begint. Bezoekers is gevraagd om mooi uitgedost te komen en er is een aftelmoment met champagne.

Het derde feest van het poppodium is in de kleine zaal Merleyn (220 gasten). De Leven, een formule met verrassende popmuziek uit verschillende tijdperken. De drie feesten van Doornroosje zijn al geruime tijd uitverkocht. Een kaartje bemachtigen kan alleen via Ticketswap.

Allerlaatste feestje bij Brebl

Voor oud en nieuw bij Brebl op het Honigterrein zijn nog wel tickets. ‘Dit was Overtijd’, het allerlaatste feestje, want Brebl vertrekt uit de oude fabriek. Er zijn dj’s, live muziek, stille disco en dance. Iedere ruimte heeft een eigen sfeer, bezoekers kunnen overal binnenlopen. Kaarten kosten 50 euro, dat is inclusief drankjes. ,,Totdat het op is”, meldt eigenaar Godfried Verstegen.

Ook de studentenkroegen Bascafé en De Fuik werken volgens die formule: 50 euro all inclusive. ,,We hebben nog plaats”, zegt Niek van Dalen die bij beide zaken werkt. ,,Veel gasten beslissen op het laatste moment. Waarschijnlijk kunnen ze aan de deur nog een kaartje kopen.” De bekende uitgaanstenten voor een jonger publiek hebben eveneens feesten. Bij de meesten zijn nog kaartjes zoals De Drie Gezusters, Bar Ruig en Sjors en Sjimmie.

Quote Onze gasten vieren eerst thuis de jaarwisse­ling en komen dan bij ons op het nieuwe jaar drinken. Sjaantje Puijn, café 't Haantje

Sommige cafés zijn gewoon open tijdens de jaarwisseling en laten mensen gratis toe zo lang er plaats is. Zoals Café Daen aan de Grote Markt. ‘t Haantje in Nijmegen Oost gaat om middernacht open. Dat gebeurt al tientallen jaren. Kastelein Sjaantje Puijn: ,,We hebben er weer zin in. Onze gasten vieren eerst thuis de jaarwisseling en komen dan bij ons op het nieuwe jaar drinken. Jongere en oudere mensen, buurtgenoten, maar ook mensen uit andere stadsdelen. We kunnen aardig wat mensen kwijt, het is een groot café. Maar we hebben buiten wel eens een rij gehad.”

Inzetten op feest op nieuwjaarsdag

Een behoorlijk deel van de horeca is niet open op oudjaarsavond. Zoals café Maxim in Bottendaal. ,,Mijn vriendin Femke Albers en ik hebben het café dit jaar overgenomen”, zegt eigenaar Kris Gerrits. ,,Dit is onze eerste oud en nieuw. Wij hebben ervoor gekozen in te zetten op een gezellig feest op nieuwjaarsdag. Dat begint eind van de middag en we hebben live muziek. Eens kijken hoe dat gaat en dan zien we volgend jaar wel verder.”

