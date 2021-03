Uitgeleend boek uit achttiende eeuw na tientallen jaren terug in Universiteitsbibliotheek: ‘Geen boete, maar dankbaar’

Roodenburg, conservator bij de universiteitsbibliotheek wist niet wat haar overkwam toen haar collega het opgestuurde boek aan haar gaf. „In het boek staat een eigendomsstempel van onze bibliotheek gedrukt, maar het is niet te vinden in onze digitale catalogus. Dat is al bijzonder”, vertelt ze. „Maar dat dat komt doordat het boek zo lang geleden is uitgeleend, had ik niet verwacht. Daarnaast komt het boek zelf waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Dat is heel bijzonder; materiaal uit die tijd krijgen we amper binnen.”