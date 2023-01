Uittip! Deze app brengt de Watersnoodramp in Nijmegen tot leven

indebuurt.nlHet is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp ons land trof. Ook Nijmegen werd geteisterd door overstromingen. De NTR besteedt hier aandacht aan met de documentaireserie Het water komt. Via de bijbehorende interactieve podwalk-app komen de overstromingen in Nijmegen digitaal tot leven.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond een ramp van grote omvang plaats in Nederland. Door een zware storm in combinatie met springtij braken de dijken door in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. Grote delen van West-Nederland kwamen onder water te staan. Huizen spoelden weg, mensen en dieren verdronken.

De vierdelige serie

Naar aanleiding van de zeventigste herdenking van de Watersnoodramp maakte de NTR een vierdelige documentaireserie, gepresenteerd door Winfried Baijens. De vier documentaires brengen met archiefmateriaal en verslagen van ooggetuigen in kaart hoe de ramp zich kon voltrekken, hoe van tevoren onvoldoende werd geanticipeerd op het dreigende gevaar en wat we hebben geleerd van de ramp, schrijft de NTR.

De podwalk app

Hoewel de Watersnoodramp in eerste instantie vooral West-Nederland trof, staat de ramp van 1953 niet op zichzelf. Het water loopt als een rode draad door de Nederlandse geschiedenis. In de podwalk-app Het water komt zijn er zeven GPS-gestuurde audiotours met verhalen over steden en dorpen waar heftige watersnoodrampen hebben plaatsgevonden. Ook in Nijmegen.

In de app zijn verschillende podwalks te vinden, waarmee je via een kaart looproutes kan wandelen en je via audio een verhaal hoort over de impact van een watersnoodramp op die locatie. Er is ook gebruikgemaakt van Augmented Reality. Hiermee kan je bijvoorbeeld zien hoe hoog het water kwam en hoe de situatie er toentertijd uitzag. Door de telefoon op de desbetreffende locatie te richten, maakt de app de bijzondere verhalen zichtbaar.

Volledig scherm Een impressie van de app Het water komt © NTR

Waar te downloaden

De volledige route in Nijmegen is 5,5 kilometer lang en gaat onder andere langs de Waal en de Ooijpolder. De app is vanaf begin januari gratis te downloaden via Google Play en de App Store. De vierdelige documentaireserie is terug te kijken op NPO Start. Meer informatie over de serie en de podwalk-app en de documentaireserie vind je hier.

