Uittip! Luister al wandelend naar een Nijmeegse marktkoopman, hoogleraar en meer

MyWheels breidt vloot uit naar 56 elektri­sche deelauto’s, nu ook in ring om centrum Nijmegen

Aanbieder van deelauto’s MyWheels breidt het aantal auto’s in Nijmegen uit van 31 naar 56 stuks. De auto’s komen nu ook te staan in de wijken St. Anna en Hatert, en het aanbod in stadsdeel Nijmegen-Oost wordt uitgebreid.