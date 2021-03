Unieke vondst: onbekend schilderij van Nijmegen opgedoken bij Amerikaans veilinghuis

donders wonders De hele tijd bezig met je smartphone? Dan ben je waarschijn­lijk een ‘phubber’

2 maart We weten allemaal wel dat we veel tijd besteden op onze telefoons. We weten minder goed dat we soms anderen snubben (negeren) omdat we zo op onze telefoon gefocust zijn. Dit gedrag wordt phubben (phone + snubbing) genoemd en komt vaker voor dan je denkt.