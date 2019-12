Universiteit vijf keer doelwit DDoS aanval: tentamen afgelast

Is het hier oorlog? Nee, Metterswa­ne is bijna gesloopt

9:21 NIJMEGEN - Als je de omgeving wegdenkt, lijkt het even alsof je in een ander werelddeel bent. Maar nee, het is geen oorlogsbeeld van een verwoeste stad, dit is het laatste stukje Metterswane dat rechtop staat. De kantoorkolos voor het station van Nijmegen is bijna gesloopt.