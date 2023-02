Urenlange politieactie in Nijmeegse wijk Meijhorst, auto’s in beslag genomen

Al om 15.00 uur á 15.30 uur zagen omwonenden de eerste politiebusjes voor het huis in de Meijhorst 11e straat staan. Daarna was het volgens hen een komen en gaan van agenten. De inzet duurde tot ongeveer 21.45 uur.

‘Aardige mensen’

Het is voor buurtbewoners een mysterie wat er precies aan de hand was. Agenten ter plaatse konden daar niets over zeggen. De politieactie vond plaats in een ‘lopend onderzoek’, is het enige wat zij kwijt konden. Wat er precies gaande was, wilde de politie ter plaatse niet kwijt.