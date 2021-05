Vaccinatie-site af en toe overbelast, mensen geboren in 1969 en 1970 proberen massaal afspraak te maken

Hetzelfde gebeurde afgelopen zaterdag, toen de geboortejaren 1967 en 1968 aan de beurt waren. De groep 1969 en 1970 bestaat uit ruim 520.000 mensen, waarvan volgens het RIVM naar schatting hebben 436.000 mensen nog geen vaccin hebben gekregen. De mensen die wél al geprikt zijn, zijn bijvoorbeeld zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid.



In tegenstelling tot de mensen met geboortejaar 1967 of 1968 krijgt de nieuwe lichting vaccinkandidaten een vaccin van Pfizer of Moderna. De groep van zaterdag krijgt Janssen, maar daar is vooralsnog niet voldoende van geleverd om er nog meer groepen mee in te enten.



Voordeel van Janssen is dat er maar een prik voor nodig is, voor de zogeheten mrna-vaccins zijn twee inentingen nodig voor een optimale werking.