Vader vindt kind na 8 jaar terug • ‘Walgelijke’ actie van vrouw in Rabo-mantelpakje • Potentieel dodelijke schimmel

BESTUUR MELDPUNT MORES VERTREKT | Het bestuur van meldpunt Mores, voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, vertrekt. Dat is besloten omdat het bestuur ‘zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast’.

MAN VAST VOOR ONGELUK A59 | Een man (33) uit Zevenbergschen Hoek, die betrokken was bij een dramatisch ongeval op de snelweg A59 in Brabant, is aangehouden. De politie vermoedt dat hij teveel alcohol en drugs op had. Bij het ongeluk vielen anderhalve week geleden vier doden.

TWEETAL OPGEPAKT VOOR WONINGBRAND RHEDEN | De politie heeft twee mannen uit Rheden gearresteerd voor betrokkenheid bij een woningbrand aan de Europalaan in hun woonplaats. Daar ontstond vorig jaar december vuur doordat een brandende fakkel door de brievenbus werd geduwd. Het huis werd daardoor onbewoonbaar.

VADER VINDT KLEUTER NA 8 JAAR TERUG | Na acht jaar weet Gijs Sonnema (53) uit Glane dat zijn zoon Sebastijaan (12) nog leeft en waar de jongen woont: in Oostenrijk. Sinds de zomer van 2014 houden zijn ex-vriendin en haar ouders Sebastijaan daar verborgen. De ontknoping van een jarenlange zoektocht was dinsdagavond te zien in het tv-programma Ontvoerd.

PETER GILLIS KRIJGT BOETE VAN MILJOEN EURO | Realityster Peter Gillis moet als eigenaar van de Oostappengroep een dwangsom betalen van 1 miljoen euro. Die werd hem woensdag door de gemeente Peel en Maas (Limburg) definitief opgelegd voor de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse dorp Baarlo.

IN LOODS TIEL TWEEDE KEER BRAND | In een loods aan de Papesteeg in Tiel heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Het gebouw werd vorig jaar ook al getroffen door brand.

500 EURO KOMT TE LAAT UIT FLAPPENTAP | Een man die 500 euro van een ander meenam bij een pinautomaat in Beek en Donk wordt gezocht door de politie. Hij deed dat nadat iemand anders bij de flappentap had gepind. De verdachte staat op camerabeelden.

‘WALGELIJKE’ ACTIE VAN VROUW IN RABO-MANTELPAKJE | ,,Het is walgelijk. Ze hebben geen idee wat ze die oudere mensen aandoen. Want geloof maar niet dat mijn schoonmoeder vannacht geslapen heeft.”

VERDACHTE OPGEPAKT BIJ ‘GEWELDSINCIDENT’ | De politie heeft een man aangehouden voor een ‘geweldsincident’ in Nijmegen, waarbij dinsdagavond iemand overleden is. Over de identiteit van de verdachte en zijn relatie met het slachtoffer is vooralsnog veel onduidelijk. Ook is niet helder of er nu wel of niet gestoken is op de Lentse Warande, vlakbij de Waalbrug.

POTENTIEEL DODELIJKE SCHIMMEL | De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn bezorgd om een potentieel dodelijke schimmel die zich momenteel ‘in een alarmerend hoog tempo’ verspreidt, met name in zorginstellingen in de Verenigde Staten. In Nederland treft het RIVM voorbereidingen voor een eventuele uitbraak van deze ‘candida auris’.

VERBAZING OVER KEUZE LOCATIE SPANDOEK | ‘Kom veilig thuis’, maar niet in Doesburg. Op de Kraakselaan hangt een doek dat aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid, maar de plek is op zijn minst ongelukkig gekozen. Fietsers hebben nu geen goed zicht als ze oversteken. De politiek vindt dat het doek weg moet.

ALGEMEEN DIRECTEUR VITESSE VERTREKT | Pascal van Wijk is gedwongen afgetreden als algemeen directeur van Vitesse. Dat melden diverse bronnen rond de Arnhemse eredivisionist, waar crisis zich op crisis stapelt. Van Wijk heeft zich officieel ziek gemeld.

