Van 50 naar 30 door Nijmegen: is dat terug naar de middeleeuwen? Nee, dit is de toekomst

Verschrikkelijk is het, zegt ze. Dagelijks wandelt Gradie van Haarlem (79) met haar Spaanse zwerfhond Scooby (12) door de straten van Nijmegen. Groenestraat, Muntweg, Goffertpark: dat werk. Ze wandelt uren, het doet haar goed. Ze kan de Vierdaagse nog aan en dankzij een voetenbad in groene zeep (‘werkt echt hoor’) heeft ze nooit blaren. En toch is er dus iets, met die route.

De Muntweg is een van die doorgaande straten de stad in (en uit). Een auto mag er 50 kilometer per uur, maar Gradie van Haarlem schat dat ze hier geregeld 200 (tweehonderd) kilometer per uur halen. Je zou kunnen denken dat dat misschien wat grof geschat is, maar dat is dus niet zo. Nee hoor, zegt ze. Zou best wel eens kunnen.