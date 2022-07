Van donkere gang in dode hoek naar uitzicht over Nijmegen: de eerste patiënten van het Radboud zijn verhuisd naar het nieuwe Gebouw A

Het zou je kunnen overvallen, als je in een ziekenhuisbed ligt en er ineens zeven mensen met mondkapjes en kiwigroene hesjes in de kamer staan. Maar Rob Spreeuwenberg ligt hier nu alweer een week alleen op kamer 1.40a van het Radboudumc, een kamer op verdieping -1 met uitzicht op een muur met daarboven wolken in dezelfde kleur als de betonnen pilaren die je in de jarenvijftiggangen van het Radboud veel tegenkomt. Hij heeft net gehoord dat hij nog een week in het ziekenhuis moet blijven.