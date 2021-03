Van geroofde spaarcenten van oma Annie (87) kocht Gelderse sportstudent Mohamed ‘leuke dingen’

Rotte kies in Millingen-cen­trum lijkt minder op vuilstort: ‘Maar pand blijft doorn in het oog’

13:00 MILLINGEN - Een verpauperd pand aan de Heerbaan is al jaren de rotte kies in het centrum van Millingen. Zo’n honderd omwonenden uitten hun zorgen in een brandbrief aan de gemeente. Die zegt nu dat de overlast is afgenomen. De weggeefwinkel oogt inderdaad minder als vuilstort. Tóch is extra actie nodig, vinden politici in het Rijndorp.