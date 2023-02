Van kasteel tot buitenplaats: Drutenaar Peter Fontijn stort zich na boek over Huis te Leeuwen nu op buitenplaats Horssen

Alle kastelen komen aan de beurt. Na een boek over het kasteel van Druten, heeft Peter Fontijn nu een boek geschreven over het kasteel van Leeuwen. En hij is bezig met een boek over het kasteel van Horssen.