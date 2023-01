Van kogelgaten tot brandstichting: burgemeester grijpt in bij veelbesproken Maldense privésauna

Recensie Nieuwe route Pieterpad: lange rechte wegen, weinig horeca en geen highlights

MILLINGEN/MILSBEEK - Het traject Millingen-Milsbeek van het Pieterpad, een van de mooiste delen van de route, is sinds enkele dagen vervallen. Tijdelijk of definitief, dat is nog niet duidelijk. De nieuwe route loopt via Emmerik, Kleef en het Reichswald en is veel minder aantrekkelijk.

