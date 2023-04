Van paasontbijt tot gekleurde eieren: hier komen de paastradities vandaan

Update | met video Doodgesto­ken Omar (29) herdacht in Nijmegen: ‘Dit verlies is van ons allemaal’

De 29-jarige Omar die vorige week dinsdagavond om het leven kwam bij een steekincident op de Lentse Warande, is donderdagmiddag door vrienden en kennissen herdacht. Op hetzelfde moment werd hij in het bijzijn van familieleden in Marokko begraven. De herdenking vond plaats op de plek waar Omar werd doodgestoken.