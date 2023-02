Van Rooij twijfelgeval bij NEC voor duel met Excelsior, basisplaats lonkt voor Bruijn en Mattsson

Muurtje bij losplaats Albert Heijn in Groesbeek voor zoveelste keer aan gort gereden

Het muurtje aan de Dorpsstraat in Groesbeek bij de losplaats van Albert Heijn is opnieuw aan gort gereden door een vrachtwagen die achteruit Albert Heijn ging bevoorraden. Het is de zoveelste maal dat het muurtje omver is gereden.