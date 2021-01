Veel coronapuppy’s blijken doodziek: ‘Onze Senna staat nu in een urntje in de woonkamer’

De pups van een broodfokker groeien vaak op onder erbarmelijke toestanden, lopen extra risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen en komen sneller te overlijden, zo waarschuwen de deskundigen. Rubia Bakker, eigenaar van de Nijmeegse hondenschool Dogs2School, ziet de handel van broodfokkers met eigen ogen toenemen. ,,Ik ken een paar broodfokkers en ik hou af en toe een oogje in het zeil, omdat ik wil weten wat daar gaande is. Sinds de coronacrisis fokken zij drie keer zoveel nesten als normaal.’’

Voor 3000 euro over de toonbank

Het is een beeld dat de Koninklijke Hondenbescherming onderschrijft. Volgens voorzitter Daphne van Essen-Groenendijk is er tijdens de eerste golf een run op pups ontstaan.



De vraag is daarna even gedaald, maar lijkt inmiddels weer te stijgen. ,,Broodfokkers verdienen er flink aan, dus als de vraag stijgt, zullen zij proberen om daar zoveel mogelijk aan te voldoen.”



De prijzen voor puppy’s zijn gestegen nu mensen bereid zijn om de hoofdprijs te betalen. Een pup die normaal 1250 kost, gaat nu voor 3000 euro over de toonbank. ,,Dat maakt het voor broodfokkers lucratief”, zegt Nienke Endenburg, universitair docent Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.