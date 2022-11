Veel herriemeldingen Herfstdrift; juist mensen die niét vlakbij wonen, klagen en dat komt hierdoor

update | met video Gedumpte deelscoo­ters van festival­gan­gers weggehaald uit Nijmeegse wijk: ‘Ze doen het toch wel weer’

NIJMEGEN - Wie op zoek is naar een deelscooter in Nijmegen, moest deze maandag in Koningsdaal zijn. Het flinke aantal lijkt er in de wijk geparkeerd door bezoekers van dancefestival Herfstdrift. Tot grote ergernis van bewoners.

