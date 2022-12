Veel meer Nijmeegse jongeren hebben een mes op zak, maar waarom? En wie zijn dit?

1. Wat is er aan de hand?

Er zijn - overal in het land - sinds midden 2019 aanzienlijk meer steekincidenten en de politie vindt vaker messen bij jongeren. Ook in Nijmegen is de trend te zien. Vergeleken met vorig jaar is het aantal gevonden wapens verdubbeld. ,,Rivaliserende groepen kom je overal in grotere steden tegen, maar dat ze messen bij zich hebben is van de laatste jaren”, zegt een woordvoerder van de politie.