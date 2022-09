Veel meer studenten met beperking vragen toeslag aan, bedrag definitief omlaag: ‘Te weinig geld’

Stationsin­gang Nijmegen-West gaat definitief dicht: te duur en te weinig reizigers

NIJMEGEN - De ingang aan de westzijde van station Nijmegen gaat definitief op slot. Per 1 oktober kan niemand meer via de ingang aan de Tunnelweg het station in komen. Als reden noemt de gemeente de te hoge kosten in combinatie met het lage aantal reizigers dat er gebruik van maakt.

14 september