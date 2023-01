Veel nieuwe graffiti in Nijmegen: 'Palen, winkelpanden en afvalbakken zijn het doelwit’

column Je kunt leren leven met iets wat lastig kan zijn

Graag luister ik op zondagmorgen naar het radioprogramma Vroege Vogels. Ik woon niet in de vrije natuur, maar dan heb ik het gevoel dat ik dat wel doe. Blij ben ik altijd met de berichten van luisteraars. Ze vertellen wat hun is opgevallen in tuin of andere directe omgeving, een dier, een bloem.

22 januari