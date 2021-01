Veel ziekenhuispersoneel valt voorlopig buiten de boot door te weinig vaccins: ‘Maar dat snappen ze’

Thuisdrin­ken - alles is dicht - zorgt voor overlopen­de glascontai­ners in Nijmegen

4 januari NIJMEGEN - Natuurlijk. De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is ingeluid met de nodige drank. Logisch dat veel huishoudens nogal wat lege flessen kwijt willen in de glascontainer. Maar aan de overvloedige hoeveelheden lege drankflessen - zoals bij de Jacobslaan in Nijmegen - is ook de invloed van de coronacrisis te merken. We werken niet alleen massaal thuis. We drinken ook thuis omdat alle horecagelegenheden dicht zijn.