Verandering is lastig, maar niet voor je brein

Alles om ons heen is continu aan het veranderen. Je omgeving verandert, als je naar een andere plek beweegt. Je favoriete kroeg verandert haar menu om te voldoen aan de nieuwe trends (misschien toch maar eens dat vegan broodje proberen).



Zo nu en dan moet je je wachtwoorden opvragen want, hoe goed je je best ook doet, ze allemaal onthouden lukt niet. Wat het ook is, verandering is altijd een uitdaging waaraan je je moet aanpassen, maar ons brein stelt ons in staat om dat te doen.



Waarom is verandering zo uitdagend?

Verandering dwingt ons onze ideeën over de wereld aan te passen om nieuwe stukjes informatie erin te verwerken. Dit tast ons gevoel van veiligheid aan; we worden gespannen en alert. Dan schakelen we over naar een instinctieve modus: de vecht-of-vluchtreactie (fight-or-flight response).