Verbazing over nieuwe opvang asielzoekers: die manege was toch onveilig?

Feestelij­ke lancering deelscoo­ters Nijmegen loopt in de soep: parkeer­plaat­sen dwars over taxiplaat­sen heen

NIJMEGEN - Sinds woensdagmiddag is Nijmegen honderd deelscooters en tweehonderd deelfietsen rijker. De presentatie daarvan - op het centraal station - had een feestelijke aangelegenheid moeten zijn, maar daarbij was geen rekening gehouden met ziedende taxichauffeurs.

19 oktober