Verdachte (17) dodelijke steekpartij Plein 1944 óók verdacht van eerdere poging tot doodslag

Met video Drie aanhoudin­gen en steekwa­pens rond herdenking voor doodgesto­ken Robel (21) uit Nijmegen

Een flinke politiemacht was zaterdag op de been op Plein 1944 in Nijmegen. Omdat vrienden van de vorige week doodgestoken Robel er een herdenking wilden houden, waren er zorgen over de veiligheid. En dat bleek niet voor niets: hoewel de sfeer rustig bleef, hield de politie drie personen aan. Twee van hen hadden een steekwapen bij zich.

25 september