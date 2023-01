Verdachte van poging smokkel 800 kilo cocaïne wil afspraken maken met OM: ‘Ik wil het zo snel mogelijk afronden’

Verhuizing Juliana’31 naar de Hatertse­weg hangt aan een zijden draadje

MALDEN - De kans dat de Maldense voetbalvereniging Juliana’31 verhuist naar de Hatertseweg wordt steeds kleiner. Over anderhalve week stemt de Heumense gemeenteraad erover, maar geen enkele partij is er meer van overtuigd dat de locatie in Malden-Noord de beste is.

23 januari