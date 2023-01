Verdwaalde vuurpijl veroorzaakte autobrand tijdens de jaarwisseling in Groesbeek

De verzoening Hardliner versus Vluchte­ling | ‘Bij rijkdom hoort een verplich­ting van barmhartig­heid’

Opvang in eigen regio. Dat is het beste. Zowel rechts politicus Arjan de Kok als ex-vluchteling Qader Shafiq zijn het daar mee eens. Vrede op aarde aan de kerstdis? Nee, want als de asielzoeker toch naar Nederland komt, lopen de meningen opeens flink uiteen.

25 december