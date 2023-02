Vergeetachtig? Als het om NEC gaat komen de mooiste herinneringen tóch naar boven

Nijmegen krijgt autovrije appartemen­ten: ‘Wie voor de deur wil parkeren, moet in Lindenholt gaan wonen’

Een huis met auto voor de deur: in Nijmegen is het geen vanzelfsprekendheid meer. De stad bouwt aan woontorens en buurtjes zónder parkeerplek. Neem ‘vlek acht’ in Hof van Holland. 234 huizen komen er. Aantal parkeerplaatsen: nul. Koerst de stad aan op een autovrije toekomst?

8 februari