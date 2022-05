Verkeersplein in Nijmegen-West op de schop: plan voor afsluiten Krayenhofflaan

Half jaar cel, 50.000 euro ‘boete’ en stadionver­bo­den na derbyrel­len in Nijmegen: ‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’

NIJMEGEN - Bekogelde agenten, gewonde stewards en een politiebus in puin. De voetbalderby NEC-Vitesse verwerd in oktober tot supportersveldslag. Inmiddels blijken tientallen relschoppers te zijn aangepakt. Sommigen moeten zelfs de cel in. Een overzicht in cijfers.

7 mei