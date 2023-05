Verloederd, gekraakt en verlaten: binnenkort vloeit er weer bier uit de tap in oude Extase-pand

Gesloopte bankjes en plantenbak­ken, zelfs hoodfights: toch krijgt Kasteel­tuin Wijchen geen camerabewa­king

De kasteeltuin in Wijchen krijgt geen grootschalige camerabewaking om overlast van jongeren in te dammen. De gemeente onderzocht wat er mogelijk was, liet zich bijpraten door de politie en concludeert: er zijn te veel haken en ogen.