Vermiste man uit Nijmegen weer terecht

UPDATE & VIDEO Motorrij­der (28) uit Beuningen ernstig gewond door ongeluk in Nijmegen

22 april NIJMEGEN - Een 28-jarige motorrijder uit Beuningen is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt door een ongeluk in Nijmegen. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto, op de kruising van de Broekstraat met de Horstacker 16e straat in de wijk Lindenholt.