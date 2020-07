Verpleeghuizen houden bedden vrij voor tweede coronagolf

Voedsel­bank opent in Nijmegen-Noord zevende uitgifte­punt

19 juli NIJMEGEN - Weer komt er in Nijmegen een locatie bij van de voedselbank. Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe opent woensdag in Voorzieningenhart De Klif in stadsdeel Nijmegen-Noord een zevende uitgiftepunt in de stad.