Verplicht mondkapje is in Radboudumc nog geen verleden tijd: ‘Piek van corona en griep nog te hoog’

50 jaar geleden: sfeervolle foto's van Nijmegen in 1973

Naar de bibliotheek, de stadsschouwburg of winkelen in de Molenstraat: ook in 1973 deden Nijmegenaren het al. We doken in het stadsarchief op zoek naar foto’s van vijftig jaar geleden. Daar vonden we deze sfeervolle zwart-witbeelden.