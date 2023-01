Verrot appeltje kan geen kwaad in de bongerd

Zo hier en daar zie je ze nog hangen: verrotte appeltjes en peertjes in de vele boomgaarden die Rivierenland rijk is. Sommigen vragen zich af of dat kwaad kan: fruitteler Marc André de la Porte kan die bezorgde mensen geruststellen.

Ze hangen onder meer in een bongerd aan de Erichemsekade in Buren. ,,Zolang het geen enorme hoeveelheden zijn, kan het geen kwaad‘’, zegt André de la Porte, regiovoorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie in Rivierenland.

,,Ik weet dat er na het voorbije plukseizoen zo hier en daar iets meer appels en peren zijn blijven hangen, maar we hebben het niet over grote aantallen. Het meeste fruit is keurig geplukt.”

En wat niet is geplukt, vindt toch nog gretig aftrek, zegt de Dreumelse fruitteler: ,,Niet meer voor mensen, maar ik weet dat vogels en insecten er heel blij mee zijn. Die appels die er hangen hebben geen nadelige invloed op de boompjes. De opbrengst in het komende oogstseizoen wordt er niet nadelig door beïnvloed.”

Schimmels en diertjes

Als de vogels zich tegoed hebben gedaan aan de appels, vallen ze vaak op de grond. De la Porte: ,,En daar zijn weer anderen die er met graagte op zitten te wachten. Eigenlijk gaan die appels niet verloren. Ja voor de teler wel natuurlijk, maar bacteriën, schimmels en kleine diertjes op de grond zijn er heel blij mee. En ze ruimen alles keurig op voordat de bloesem weer aan de bomen komt.”

Maar het het moet niet te gek worden, zegt de fruitvoorzitter van Rivierenland: ,,Als je te veel appels en peren laat hangen, krijg je ongedierte in je boomgaard. Dat wil je ook niet, maar dat zie ik hier ook niet gebeuren bij de telers.”

Hoe verloopt de winter tot nu toe eigenlijk voor de fruittelers? ,,We mogen niet klagen, een beetje kou gehad en vooral veel regen. En dat is, zelfs in ons Rivierenland, heel goed voor ons allemaal. De grondwaterstand was toch wel heel laag, dat vult nu lekker weer aan.”

