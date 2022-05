Vertraging voor bouw 500 tijdelijke woningen in Nijmegen: oorlog in Oekraïne stuwt bouwkosten op

Bruls in top drie langstzit­ten­de Nijmeegse burgemees­ters: deze machtheb­bers gingen hem voor

NIJMEGEN - Tien jaar lang is burgemeester Hubert Bruls al aan de macht in Nijmegen. Daarmee is hij een van de langstzittende naoorlogse burgemeesters van Nijmegen. Wie waren zijn voorgangers?

20 mei