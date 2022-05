Vervallen boshutje waarin al eens dakloze overleed zorgt voor overlast, maar slopen ligt ingewikkeld: iedereen wijst naar elkaar

Schietpar­tij Hatert: vijfde verdachte aangehou­den, man (41) uit Cuijk

NIJMEGEN/CUIJK - In de zaak van de schietpartij in Hatert heeft de politie donderdagochtend nog een verdachte aangehouden. Het gaat om een man (41) uit Cuijk. In totaal zijn nu vijf mannen aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident.

19 mei