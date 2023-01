Vervoersverbod in Millingen: boer Coerwinkel krijgt even geen nieuwe kippen

indebuurt Kaz en Marijn geven sportles op 100 verschil­len­de locaties in Nijmegen: 'Om de sleur te doorbreken'

Sporten zonder dat het een ‘moetje’ is, maar omdat je het echt leuk vindt. Dat is de visie van de twee Nijmeegse sportliefhebbers Kaz Beuger (27) en Marijn Langeslag (20). Zij geven met hun onderneming Beweeg-Wijzer buiten sportlessen op meer dan honderd locaties in Nijmegen.

18 januari