Verwarde man stak bezoeker van Nijmeegse moskee neer en daarna zichzelf: ‘Iedereen is enorm aangedaan’

Masseuse ‘ontzettend geschrok­ken’ na aanranding, foto verspreid van verdachte: 'Herken je jezelf? Meld je dan’

Een nog onbekende man heeft in september 2022 een masseuse aangerand terwijl hij werd gemasseerd in een massagesalon aan de Bloemerstraat in Nijmegen. Om zijn identiteit te achterhalen, dreigt de politie een herkenbare foto van de man openbaar te maken.