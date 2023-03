Verwarde naakte man uitgeschakeld met taser • Extravagant Arnhems appartement ton in prijs gedaald

WAAR IS JAIMY? | Jaimy (26) uit Nijmegen is sinds 13 juli 2022 van de aardbodem verdwenen. Zijn moeder is radeloos omdat hulpinstanties zeggen niets te kunnen doen. En dat terwijl Jaimy, als hij nog leeft, dringend medicatie nodig heeft voor zijn psychiatrische klachten. Lees meer.



STRATENMAKERS NEERGESCHOTEN | Geruzie over een rekening leidde eind vorig jaar tot absurde taferelen in Rotterdam. Een vrouw sloeg een aannemer met een steen, waarna die zijn luchtbuks pakte en op klaarlichte dag twee onschuldige stratenmakers neerschoot. ,,Hij zat niet zo lekker in zijn vel, denk ik.”

OEKRAÏNE-UPDATE | Door knelpunten in de levering van munitie moeten Russische troepen in toenemende mate man-tot-mangevechten leveren in Oekraïne. Daarbij gebruiken ze waarschijnlijk kleine spades van het type MPL-50, meldt het Britse ministerie van Defensie zondag in haar dagelijkse update over de oorlogssituatie op basis van informatie van Britse inlichtingendiensten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.



BIZARRE CRASH | In Italië heeft zaterdag een wel heel opmerkelijk ongeluk met twee Ferrari’s plaatsgevonden. De sportwagens, volgens lokale media bestuurd door een Nederlander en een Belg, crashten in de buurt van Ancona vlak na elkaar tegen de tuinmuur van een villa.



KOMT KNORHOF TERUG? | De eigenaar van megastal De Knorhof wil via de rechter alsnog een vergunning krijgen voor herbouw van de vijf jaar geleden afgebrande megastal. De provincie Gelderland en de gemeente Buren willen niet aan de plannen meewerken.

VANAF WEEZE NAAR FEZ | Met de gebruikelijk waterfontein van de luchthavenbrandweer is vrijdag het eerste vliegtuig van Air Arabia Maroc na de landing welkom geheten op Aiport Weeze, de dichtsbijzijnde luchthaven van Nijmegen. Air Arabia Marco vliegt deze zomer twee keer per week met een Airbus A320-200 van Weeze naar de Marokkaanse miljoenenstad Fez in het noordoosten van Marokko.

LUNCHROOM STOPT NA 51 JAAR | Lunchroom Panaché aan de Molenstraat in Nijmegen houdt er na 51 jaar mee op. Eigenaar Peter Huisman (75) va de goedlopende zaak wacht de sloopkogel voor winkelcentrum Molenpoort niet af en doekt de zaak op. Deze maand nog.

ZONDAGSRUST VIND JE HIER NOG | In Bennekom houden inwoners de zondagsrust stoïcijns in ere, en in Spakenburg wordt niet gevoetbald, zelfs niet als de voetbalclub de finale van de KNVB-beker zou halen. Heeft de vrije zondag nog toekomst?

VERWARDE NAAKTE MAN GETASERD | Twee politieagenten hebben zondagochtend op een bijzondere manier een einde gemaakt aan een incident. Een verwarde man luisterde niet naar de instructies van agenten, trok zijn kleding uit en liep vervolgens poedelnaakt op een van de agenten af. Daarop werd hij met een taser uitgeschakeld.

TIENER SCHUDT SCHAATSTOP OP | Jordan Stolz beëindigt de WK afstanden in Thialf met drie gouden medailles. Na winst op de 500 én 1000 meter voltooide de 18-jarige Amerikaanse schaatssensatie een hattrick door ook de wereldtitel te grijpen op de 1500 meter. Lees meer.

AMATEURVOETBAL | De Treffers heeft de laatste weken opzichtig gefaald tegen titelconcurrenten in de tweede divisie, met zaterdag de derde nederlaag in drie weken, ditmaal tegen Katwijk. DTS Ede heeft in de derby bij Bennekom in de eerste klasse keihard uitgehaald. De ploeg van trainer Arnold Brehler (ex-Bennekom) won op een bomvol sportpark De Eikelhof met liefst 0-5. Lees hier alles over de verrichtingen van de amateurclubs in jouw regio.

EXTRAVAGANT APPARTEMENT | In de gemeente Arnhem staan geregeld bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo verkoopt Arnhemmer Freddy zijn excentriek ingerichte appartement inclusief kapsalon, zwembad en zitkuil aan de Amsterdamseweg. En wel voor 100.000 euro minder dan vier maanden geleden.

MISHANDELING DOOR RAADSLID | Een speelster van RKTVC Vrouwen 1 uit Tiel heeft aangifte gedaan van mishandeling na een knokpartij op het voetbalveld in Hurwenen. CDA-raadslid Antwan van Doorn uit Hurwenen is zondagmiddag door de politie opgepakt na de voetbalwedstrijd tegen HRC ‘14. Het verhaal wordt bevestigd door HRC-voorzitter Anton van Doorn.

