Vier arrestaties na urenlange politieactie in Nijmegen: grote hoeveelheid drugs en veel cash gevonden

Bij een urenlange politieactie voor een woning in de Nijmeegse wijk Meijhorst is dinsdag een grote hoeveelheid drugs en veel cash geld gevonden. Ook heeft de politie verschillende auto’s in beslag genomen die tegenover het huis stonden. Vier verdachten zijn opgepakt.

Het gaat om een vrouw van 66 en drie mannen van 21, 24 en 27 jaar. Dit zijn de bewoners van de woning in de Meijhorst 11e straat, waar een vrouw met haar drie zoons woont.

Verdachten in beperking

De verdachten worden komende dagen verhoord door de recherche, zegt een politiewoordvoerder. ,,Na het aantreffen van de drugs en het geld zijn alle aanwezigen gearresteerd; we doen op dit moment onderzoek naar hun betrokkenheid.”



De verdachten zitten in beperking. Zij kunnen nu alleen met hun advocaat in gesprek. Om welke drugs het gaat en hoeveel geld er exact is gevonden, kan de politie op dit moment niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. Na de arrestaties is de woning door medewerkers van de politie onderzocht.

Quote Het witwassen van winst uit criminele activitei­ten leidt tot vermenging van onder- en bovenwe­reld. En de enorme bedragen die omgaan in de drugswe­reld hebben een aantrekken­de werking Politiewoordvoerder

Buurt is verrast

In de buurt was het dinsdag een komen en gaan van politiebusjes en agenten. Van ongeveer 15.30 tot 21.45 uur was de politie in en rond het huis. Buurtbewoners zagen dat de jonge mannen in de boeien werden geslagen. Ook zagen sommigen hoe de auto's op het parkeerterrein tegenover het huis, vlak voor een flat, door een takelbedrijf zijn afgesleept.

Het vermoeden is dat de verdachten de drugs vanuit die auto's verhandelden. De politie laat weten dat drugshandel ‘de basis is van veel problemen die te maken hebben met ondermijning’. ,,Het witwassen van winst uit criminele activiteiten leidt tot vermenging van onder- en bovenwereld. En de enorme bedragen die omgaan in de drugswereld hebben een aantrekkende werking”, aldus de politiewoordvoerder.

De bewoners huren van woningcorporatie Talis. Talis kan nog niet ingaan op de gevolgen voor de huur van het huis. ,,We wachten tot het politieonderzoek is afgerond”, zegt een woordvoerder.

