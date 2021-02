Vier jongens (17) krijgen boete voor sleeën in het park, moeder Annet stuurt boze brief: ‘Waarom zij wel, als enigen?’

Video + Update Enorme politie-in­zet bij flat Lankforst na melding over vuurwapen­be­zit: niets aangetrof­fen

17:39 Nijmegen - De politie is woensdagochtend met veel wapengekletter een woning in Lankforst binnengevallen na een melding over een verdachte situatie. Er zou iemand aanwezig zijn met een vuurwapen. Het gaat om hetzelfde adres als waar kort geleden een moord werd gepleegd. Hoewel de politie groots uitpakte, bleek al gauw dat er geen wapens in de woning lagen en dat geen sprake was van strafbare feiten.