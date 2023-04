Vier Koningsdag voortaan op 1 mei

Van mantelzor­ger tot carnavals­prins: negen nieuwe lintjesdra­gers in Berg en Dal

Ze zijn allemaal op hun eigen manier een spil in de maatschappij. Burgemeester Mark Slinkman zette maar liefst negen inwoners van zijn gemeente met een lintje in het zonnetje. Ze werden allemaal Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het meest verrast was Marijke Houterman. Ze dacht voor haar echtgenoot Freek naar het gemeentehuis te zijn gekomen, maar werd zelf ook gelauwerd.