Vierdaagse heeft toch nog 2.183 startbewijzen te vergeven

Tieners nog steeds vermist, politie roept hulp in van Roemeense autoritei­ten

13:43 NIJMEGEN - De politie is nog steeds naarstig op zoek naar twee tieners die sinds afgelopen zaterdag worden vermist. Het tweetal - een jongen van 14 en een meisje van 16 jaar - is voor het laatst gezien in de McDonald’s in de Nijmeegse binnenstad.