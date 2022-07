Vierdaagse trekt lopers uit 74 verschillende landen, recordloper Van der Lans doet niet meer mee

Vrijstaat Via Gladiola in gevaar: cafés krijgen geen vergunning voor extra biertaps

Plekje op de eretribune

De laatste keer dat hij meeliep, in 2019, viel hij na de eerste dag uit. Niet door het wandelen, maar omdat hij onderweg naar huis van zijn fiets viel. Hij brak een sleutelbeen. Dit jaar is hij wel bij de Vierdaagse aanwezig. ,,Ik heb een uitnodiging gekregen om plaats te nemen op de eretribune, die heb ik aangenomen.” Zijn runner-up, Alkmaarder Dick Koopman, gaf al eerder aan het na 70 Vierdaagse voor gezien te houden .

13.000 debutanten

Van alle deelnemers lopen bijna 13.000 wandelaars de mars - afhankelijk van de leeftijd vier dagen 30, 40 of 50 kilometer - voor de eerste keer. Willy Heij (79) uit Wijchen loopt voor de 62ste keer mee.



Zo’n 300 lopers zijn ouder dan 80 jaar, 1000 zijn er jonger dan 16. Bijna tweederde van de deelnemers is man. Ook doen er 22 mensen in een rolstoel mee aan de wandelmars.



Het meest onbekende land waar een loper uit komt, is waarschijnlijk Saint Vincent en de Grenadines. Dat ligt in de Caribische Zee ten noorden van Grenada.